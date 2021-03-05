Полицейские помогли португальскому новичку "Крыльев Советов" Алвешу

Рикарду Алвеша ждут в "Крылья Советов"

В самарских "Крыльях Советов" поблагодарили полицию и посольство России в Португалии за содействие и оперативную помощь в получении российской визы новичку команды Рикарду Алвешу.

Ранее Алвеш провел тренировку в составе команды в общей группе во время турецких сборов, а в дальнейшем улетел на родину для продления визы.

Как сообщали в команде, с португальцем очень долго вели переговоры, отметив, что он "футболист достойный".

Сейчас "Крылья Советов" готовятся к матчу с "Чертаново", который в субботу пройдет на "Металлурге". Игра была перенесена на этот стадион после того, как на "Самара Арене" нашли треснувшие балки.