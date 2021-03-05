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В Самаре наледь упала на ребенка с крыши, мальчик в больнице

Следователи начали проверку по факту произошедшего
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Опасные участки огораживают лентами, вынуждая пешеходов выходить на проезжую часть

Опасные участки огораживают лентами, вынуждая пешеходов выходить на проезжую часть

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре 10-летний ребенок попал в больницу после того, как на него упала наледь с крыши. По факту случившегося проверку начали в региональном следственном комитете.

По имеющимся данным, в пятницу, 5 марта, примерно в 17 часов около дома № 185 по проспекту Карла Маркса на ребенка упала наледь. Мальчика с травмами доставили в больницу.

Следователи выясняют причины и подробности произошедшего.

В последние дни в Самаре неустойчивая погода, сильные морозы сменяются плюсовыми температурами. В городе на многих тротуарах натяну оградительные ленты, чтобы пешеходы не ходили в местах, где возможен сход снега с крыш. Однако, из-за того, что перекрывают пешеходные дорожки, люди зачастую вынуждены выходить на проезжую часть, рискуя попасть под колеса машин.