В Самаре наледь упала на ребенка с крыши, мальчик в больнице

Опасные участки огораживают лентами, вынуждая пешеходов выходить на проезжую часть Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре 10-летний ребенок попал в больницу после того, как на него упала наледь с крыши. По факту случившегося проверку начали в региональном следственном комитете.

По имеющимся данным, в пятницу, 5 марта, примерно в 17 часов около дома № 185 по проспекту Карла Маркса на ребенка упала наледь. Мальчика с травмами доставили в больницу.

Следователи выясняют причины и подробности произошедшего.

В последние дни в Самаре неустойчивая погода, сильные морозы сменяются плюсовыми температурами. В городе на многих тротуарах натяну оградительные ленты, чтобы пешеходы не ходили в местах, где возможен сход снега с крыш. Однако, из-за того, что перекрывают пешеходные дорожки, люди зачастую вынуждены выходить на проезжую часть, рискуя попасть под колеса машин.