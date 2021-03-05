В Самаре отметили 79-ю годовщину первого исполнения Седьмой симфонии Шостаковича

В Самарском театре оперы и балета отметили 79-ю годовщину первого исполнения Седьмой симфонии

В Самарском театре оперы и балета отметили 79-ю годовщину первого исполнения Седьмой симфонии, автором которой является знаменитый композитор Дмитрий Шостакович.

Напомним, первое исполнение симфонии состоялось на сцене Куйбышевского театра 5 марта 1942 года. Трансляция премьеры велась всеми радиостанциями СССР. Шостакович дописал свое произведение уже в Куйбышеве, где пребывал в эвакуации, в конце декабря 1941 года. С января 1942 года оркестр Большого театра под руководством Самуила Самосуда приступил к репетициям симфонии.

«Исполнение этого потрясающего, удивительного по своей красоте и мощи музыкального произведения в этот день стало традицией для столицы нашего региона. В этом году мы отметим 80-летие со дня, как столица нашей области стала запасной столицей страны. Мы обязательно вспомним это событие, потому что оно еще раз возвращает нас в те суровые годы испытаний, перед которыми меркнут те сложности, с которыми мы сталкиваемся в последние месяцы – они несопоставимы. Мы вспомним и тех людей, которые отдавали все, что у них есть во имя победы – здесь, в тылу, и на фронтах», - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Балет «Ленинградская симфония», либретто и хореография которого созданы Игорем Бельским, на тот момент артистом балетной труппы театра имени Кирова (ныне Мариинский театр), был впервые представлен на сцене 14 апреля 1961 года.

В Советском союзе этот балет ставился повсеместно. В Куйбышев спектакль пришел в 1986 году, постановку осуществлял сам Игорь Бельский, дирижером-постановщиком стал главный дирижер театра Александр Говоров. Как и новая постановка 2020 года, предыдущий спектакль был оформлен по мотивам сценографии Михаила Гордона.

«Сегодня мы еще раз собрались здесь, чтобы получить это удовольствие, потрясение от соприкосновения с великой музыкой. Я крайне признателен руководству театра, нашей замечательной труппе, оркестру за подготовленный вечер», - сказал губернатор.