Самарская девочка снялась в новогоднем кино

Самарская школьница получила роль в кино

Девочка из Самары Виталина Панова снялась в новогоднем кино, которое покажут в следующие новогодние праздники.

Восьмилетняя девочка в фильме "История про Волшебного оленя" сыграла дочь директора турбазы, где происходят основные события картины. Директора турбазы играет Игорь Жижикин, известный ролью полковника Довченко в фильме Стивена Спилберга "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".

По сюжету, браконьеры украли Волшебного оленя у Доброго лесного мага. В результате Рождество и вся жизнь на Земле оказались под угрозой. Свидетелями похищения стали дети, которые помогают спасти оленя, превозмогая все трудности и переживая невероятные приключения.

На киноэкраны картина выйдет в конце 2021 года.