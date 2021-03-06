В Самарской области отца заставили пустить дочь домой

Вернуться в свою квартиру девушке помогли приставы.

В Самарской области приставы помогли девушке вернуться в свою квартиру. После смерти бабушки внучка, согласно завещанию, стала собственницей жилплощади, как и ее отец, однако последний не очень хотел это признавать и не пускал дочь. Кроме того, мужчина копил долги по коммуналке, а счета приходили его дочери.

- Рассмотрев все материалы дела, суд принял решение вселить девушку в квартиру. Мужчину обязали передать дочери ключи от входной двери и не чинить ей препятствия в пользовании жилым помещением, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Самарской области.

Мужчину предупредили, что если он сам не передаст дочке ключи от квартиры, то его накажут рублем. Штраф составляет 5 тысяч. Узнав об этом, отец тут же отдал дочери ключи.