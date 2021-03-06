Самарский социолог назвал Николая Ренца удачным кадровым решением для "партии власти"

Николай Ренц станет компромиссной фигурой

Самарский эксперт, социолог, руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко назвал Николая Ренца удачным кадровым решением для "Единой России" и губернатора. Он отметил, что в Тольятти "партии власти" давно не хватало фигуры, заслуживающей доверие, яркой и сильной.

- У Николая Ренца есть все шансы стать сильным мэром. Это один из немногих политиков в Тольятти, который мог бы одержать победу и на прямых выборов градоначальника. У него хорошая репутация и нет очевидных привязок к финансово-промышленным, лоббистским или криминальным группам. Таким сочетанием качеств может похвастаться далеко не каждый из потенциальных претендентов на этот пост, - подчеркнул Лобойко.

При этом эксперт назвал Ренца компромиссной фигурой, которая устроит все группировки, которых в городе немало. Напомним, что нынешний главврач пятой горбольницы имеет управленческий опыт и бэкграунд работы в мэрии. Его кандидатуру на пост мэра поддержали представители всех фракций в Думе округа. Прием документов продлится до 9 апреля, затем с кандидатурой определится специальная комиссия и предложенного управленца одобрят депутаты.

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