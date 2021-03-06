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Самарский социолог назвал Николая Ренца удачным кадровым решением для "партии власти"

По мнению Дмитрия Лобойко, "Единой России" в Тольятти давно нужно было сильное лицо, вызывающее доверие
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Николай Ренц станет компромиссной фигурой

Николай Ренц станет компромиссной фигурой

Самарский эксперт, социолог, руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко назвал Николая Ренца удачным кадровым решением для "Единой России" и губернатора. Он отметил, что в Тольятти "партии власти" давно не хватало фигуры, заслуживающей доверие, яркой и сильной.

- У Николая Ренца есть все шансы стать сильным мэром. Это один из немногих политиков в Тольятти, который мог бы одержать победу и на прямых выборов градоначальника. У него хорошая репутация и нет очевидных привязок к финансово-промышленным, лоббистским или криминальным группам. Таким сочетанием качеств может похвастаться далеко не каждый из потенциальных претендентов на этот пост, - подчеркнул Лобойко.

При этом эксперт назвал Ренца компромиссной фигурой, которая устроит все группировки, которых в городе немало. Напомним, что нынешний главврач пятой горбольницы имеет управленческий опыт и бэкграунд работы в мэрии. Его кандидатуру на пост мэра поддержали представители всех фракций в Думе округа. Прием документов продлится до 9 апреля, затем с кандидатурой определится специальная комиссия и предложенного управленца одобрят депутаты.

Ранее мы рассказывали, что известно о возможном главе второго по численности населения города Самарской области. 3 марта Дума приняла отставку Сергея Анташева. И.о. главы стал Игорь Ладыка.