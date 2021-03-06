В Самару вернутся снег и метель

В Самаре обещают снег и метель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область вернутся снег и метель - и это после как минимум двух выходных вовсе без осадков. Синоптики рассказали, когда это произойдет. По их данным, мы можем еще пару дней насладиться солнечной погодой. В субботу и воскресенье осадков не будет, обласчность переменная, температура до -9 градусов днем, до -18 ночью.

А вот в понедельник погода изменится. Снова потеплеет - уже до -1 -6 градусов, пойдет снег. Ветер будет с порывами до 15-20 м/с, горожанам обещают метель - особенную опасность она будет представлять на трассах. Впрочем, насколько интенсивными будут осадки, пока неизвестно.

Ветер в начале недели подует с юго-запада, возможно, именно он принесет и дальнейшее потепление на неделе. Но, судя по предварительным прогнозам, к среде снова немного похолодает - до -11, а в ночные часы в середине недели столбики термометров могут опуститься до -22 градусов.