«Крылья Советов» объявили о переносе матча со «Спартаком-2»

Игра пройдет 21 апреля, 5 или 12 мая. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в своем официальном твиттере объявили о переносе выездного матча 35 тура ФНЛ со «Спартаком-2». Встреча должна была пройти 7 апреля, однако в этот день самарцы сыграют в четвертьфинале Кубка России с «Динамо».

- С учетом результатов выступления «КC» в Кубке России матч может быть назначен на одну из следующих дат: 21 апреля, 12 мая и 5 мая, - уточнили в пресс-службе «Крыльев».

Напомним, сегодня, 6 марта, «Крылья Советов» играют против московского «Чертаново» в рамках ФНЛ. «КП-Самара» ведет прямую трансляцию игры, посмотреть ее можно на сайте samara.kp.ru.