В Тольятти спасли упитанного лабрадора, застрявшего в решетке

Пес явно переоценил свои возможности. Фото: фейсбук Андрея Дербенева.

В Тольятти в пятницу, 5 марта, спасатели приехали на необычный вызов. Около дома №13 на бульваре Татищева им пришлось вызволять из ловушки лабрадора. Довольно упитанная собака застряла в решетке. Об этом сообщает на своей странице в фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

- Отработали вызов с упитанным лабрадором, застрявшим в решетке у дома 13 на бульваре Татищева, - написал Андрей Дербенев.

К счастью, спасательная операция закончилась успешно. С собакой все хорошо.