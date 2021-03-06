В минздраве рассказали о состоянии ребенка, на которого упала наледь в Самаре

В подробностях произошедшего разбираются следователи. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали, как себя чувствует 10-летний мальчик, на которого упала наледь с крыши или балкона. Врачи оценивают состояние ребенка как средней тяжести.

- Мальчик находится под наблюдением медицинских работников, ему оказывают всю необходимую помощь, - заверили в минздраве.

Напомним, наледь упала с крыши или балкона дома №185 по проспекту Карла Маркса в Самаре в пятницу, 5 марта. Ребенка доставили в больницу. Подробности произошедшего сейчас выясняют следователи.