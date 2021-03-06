В Самаре не дождались детей самоизоляции

В январе на свет появилось немного меньше детей, чем в прошлом году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Росстат опубликовал данные о рождаемости в Самарской области в январе 2021 года. Информация появилась на официальном сайте ведомства. Рождаемость в Самарской области в январе составила 1927 человек. Годом раньше эта цифра была выше: в итоге по сравнению месяц к месяцу рождаемость снизилась на 401 ребенка.

Интересно, что январь - как раз тот месяц, когда на свет должны были бы появиться дети изоляции - девять месяцев прошло как раз с апреля - мая. Именно тогда в 2020 году всех посадили на строгую самоизоляцию, некоторое время даже работа предприятий была остановлена. Ряд экспертов предполагали, что впоследствии это вызовет всплеск рождаемости, но все оказалось не так радужно.

Впрочем в декабре небольшой рост рождаемости все же был - +107 детей по сравнению с месяцем годом ранее. А вот уже к концу апреля и в мае люди, видимо, всерьез задумались об экономических вопросах.

Всего за 2020 год рождаемость снизилась на 1773 человека. За 12 месяцев на свет появились 27 983 младенца. Смертность в январе 2021 года составила 5057 человек. А вот жениться стали чаще - за месяц заключено 959 браков.