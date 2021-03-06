Женщина на «Ладе» сбила инспектора ГИБДД и устроила погоню в Самарской области

Остановить «четырнадцатую» получилось около села Нижнеягодное. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Похвистневском районе Самарской области 37-летняя женщина за рулем вазовской «четырнадцатой» сбила инспектора ГИБДД, а потом устроила погоню с полицией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В отношении женщины, управлявшей автомобилем, составлен административный протокол за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства. Сейчас по данному факту собраны материалы проверки и переданы в СУ СК России по Самарской области для принятия процессуального решения, - уточнили в областном главке.

Все произошло на 128 км дороги «Самара – Бугуруслан». Инспекторы ГИБДД остановили «четырнадцатую», за рулем которой был 46-летний мужчина, который был в розыске по подозрению по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Его хотели доставить в отдел полиции, но мужчина наотрез отказывался ехать, сел в машину, заблокировал двери. После за руль села пассажирка, которая нажала на газ, «усадила» на капот инспектора ГИБДД и протащила его какое-то расстояние.

Остановить «четырнадцатую» получилось около села Нижнеягодное. Мужчину и женщину задержали.