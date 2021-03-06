«Крылья Советов» показали состав на матч с «Чертаново» в ФНЛ

Матч пройдет на "Металлурге". Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на матч 28 тура ФНЛ против «Чертаново», который пройдет 6 марта на стадионе «Металлург» в Самаре. Из изменений – вместо Мехди Зеффана слева в обороне вышел Дмитрий Комбаров, а вне заявки остался Александр Гацкан, который отбывает дисквалификацию за перебор желтых карточек.

Место в воротах «Крыльев» займет Ломаев, оборона – Комбаров, Солдатенков, Чернов и Полуяхтов, в опорной зоне Витюгов и Якуба, на флангах – Зиньковский и Кабутов, под нападающим – Цыпченко, а на острие – Сергеев.

Стартовый состав самарцев. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Напомним, встреча начнется в 15:00 по самарскому времени. Посмотреть прямую трансляцию матча можно на сайте samara.kp.ru.