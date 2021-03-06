Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с хабаровским СКА 1:1

«Акрон» в рамках 28 тура Футбольной национальной лиги сыграл вничью с хабаровским СКА. Матч проходил на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, где домашние встречи проводит тольяттинский клуб, и завершился со счетом 1:1.

На гол Андрея Батюнина тольяттинцы ответили точным попаданием Карима Гираева. Большую часть матча «армейцы» играли в меньшинстве – на 37 минуте красную карточку получил конголезский футболист СКА Владис-Иллой Айет. Под конец встречи судья уравнял составы, удалив Давида Бидловского.

Следующий матч «Акрон» проведет 10 марта на выезде против песчанокопской «Чайки».