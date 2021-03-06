В Самарской области волонтеры поздравили 98-летнюю женщину-ветерана с 8 марта

Артисты узнали, какие песни любит женщина, и сыграли их ей.

В Смышляевке Самарской области в преддверии Международного женского дня волонтеры поздравили 98-летнюю женщину-ветерана Анну Николаевну Степанову. Они устроили женщине мини-концерт. Инициатором поздравления стал заместитель председателя Самарского регионального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат собрания представителей Волжского района Максим Кануев.

- В преддверии Международного женского дня волонтеры Волжского района, сторонники партии и солисты ансамбля ДК «Юбилейный» поздравили с приближающимся праздником 98-летнюю участницу Великой Отечественной войны, ветерана Анну Николаевну Степанову. Встреча получилась задушевной, с народными песнями, хороводом и частушками в исполнении самой Анны Николаевны, - рассказали в самарском отделении партии «Единая Россия».

Анна Николаевна родилась в Воронежской области. На фронт она ушла в 1942 году, была связисткой, воевала на Дону, в Румынии, освобождала Украину и Молдавию. Под румынским городом Яссы молодая связистка практически голыми руками обезоружила немца и взяла его в плен.