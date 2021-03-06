Самый маленький пельмень слепили в Кинельском районе

Самый маленький пельмень слепили в Домашке

В Самарской области слепили самый маленький пельмень. Кулинарные соревнования в эти дни проходят в Кинельском районе, в селе Домашка. Пока что пельмениада охватила села, но вскоре состоится общерайонный финал. Лучшие команды соревнуются в различных направлениях. Здесь и лепка на скорость, и внешний вид пельменей и их вкусовые качества.

Один из этапов соревнования - создание самого маленького пельменя. Его сделали в селе Длмашка и весит этот малыш всего 0,87 граммов. Всего в селе в конкурсе участвовали пять команд - это коллеги, соседи по работе, подружки. Оценить кулинарные изыски могли не только члены жюри, но и зрители.

- В ближайшие месяцы "пельмениада" охватит все поселения Кинельского района - а затем - и большой финал, где определят лучшую команду. Соревнлвания проводятся с учетом антиковидных мер, но тем не менее, становятся настоящим праздником для сельчан, - рассказал автор проекта, депутат Самарской губдумы Александр Живайкин.