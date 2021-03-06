На «Самара Арене» может появиться детская трибуна

Пока идея на стадии обсуждения. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

На стадионе «Самара Арена» могут организовать детскую трибуну. Билеты туда по льготной цене получат ребята, которые занимаются футболом в спортивных школах, которые захотят сотрудничать с «КС». Об этом в эфире программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара» рассказал заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин.

- У нас есть идея организовать детскую трибуну на стадионе. На «Самара Арене» есть такие возможности. Для школ, которые будут сотрудничать с «Крыльями Советов», такую возможность предоставим. Ребята смогут ходить на футбол по льготным билетам, - рассказал Дмитрий Галямин.

Кроме того, «Крылья» планируют начать сотрудничать с футбольными школами города и даже организовать детскую лигу в Самаре.