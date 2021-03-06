Заместитель гендиректора «КС» - о женской команде: «Сейчас идет дополнительное согласование по бюджету»

Женская команда в "Крыльях" есть, но она не профессиональная. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин прокомментировал ситуацию вокруг женской команды. Ранее футболистки «КС» обратились к правительству Самарской области и лично к губернатору с просьбой сделать их команду профессиональной.

- То, что женский футбол в этом году будет — это точно. Есть команда, есть тренер, сейчас идет дополнительное согласование по бюджету. Она будет играть в этом сезоне, это вопрос решенный. Поддержка есть, желание есть. В какой лиге? Давайте подождем. Вопросом занимается генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий, - сказал Дмитрий Галямин в эфире программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара».

Также заместитель гендиректора отметил, что в клубе есть идея объединить все виды футбола – мини-футбол, пляжный – под брендом «Крылья Советов».