В Самаре на набережной 14 марта поставят "инстаграмную" Маслену

Сейчас в студии делают голову для Маслены

В Самаре на набережной 14 марта поставят 5-матровую фигуру Маслены. Рядом с ней организуют фотозону, чтобы можно было сделать красивые фотографии и выложить их в инстаграм. Стоять фигура будет около бассейна ЦСК ВВС. Сейчас работы на д ней ведутся в творческой студии Марии Казак.

- Процесс пошива наряда для Масленицы занимает около недели. Особое внимание - выбору ткани, историческим и народным канонам. Это яркий сарафан с цветочным узором, вертикальной вытянутой деталью, низ наряда – обязательно выполнен в темных цветах, - рассказывает дизайнер.

Также арт-локации будут работать на площади Куйбышева, здесь тоже будет своя Маслена - главную уже заканчивают монтировать, а рядом будут куклы поменьше - их сделали сами горожане. Массовых мероприятий в этом году не будет, но на площади Куйбыщева можно будет сделать фотографии, погулять и активно отдохнуть. Арт-локации здесь начнут работу уже 12 марта с 15.00 до 23.00. 13 и 14 марта они будут работать с 10.00 до 20.00