Почувствуй запах по картинке: самарский блогер показал шоколадную фабрику с необычного ракурса

"Шоколадка" попала на камеру Фото: Кадр видео

Самарский блогер Сергей Бобин запечатлел на видео всю территорию шоколадной фабрики с высоты. Среди многоэтажек аккуратные прямоугольные ангары смотрятся необычно. Горожане, которые постоянно проезжают мимо "шоколадки" по проспекту Кирова обычно видят только фасад - главное здание. Оказывается, за ним спрятана еще немаленькая территория. И все эти строения выглядят аккуратно - как огромный конструктор.

- С такого ракурса я "шоколадку" еще не видел. Даже глядя на картинку, начинаешь чувствовать такой знакомый всем живущим рядом людям запах, - смеется житель Самары Андрей Демин.

"Всем любителям вкусностей", - адресовал свою работу сам автор. Под видео комментаторы пустились в воспоминания о самых вкусных конфетах, родственниках, работавших там и приносивших угощения.

Самарская "шоколадка" - одно из самых стабильных сегодня предприятий региона. Первые сладости здесь сошли с конвейера в 1971 году . С первых дней возглавляла фабрику почетный гражданин Самарской области Елена Шпакова, которая скончалась в 2020 году. На фабрике всегда придумывали новую продукцию и даже делали посылки для Кремля.