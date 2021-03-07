На Московском шоссе около Ипподрома в Самаре хотят построить еще многоэтажки

В Самаре хотят построить еще многоэтажек на Московском шоссе

В Самаре в районе Ипподрома хотят построить новые многоэтажки и парковки для автомобилей людей, которые здесь живут. Жителям района эта идея не понравилась. О планируемой высотной застройке района рассказал министр строительства Евгений Чудаев на заседании Думы. Оказалось, что даже прошли публичные слушания, где самарцы с планами согласились.

Однако, недовольных оказалось больше. Жители отметили, что в районе не хватает парков, скверов, мест для отдыха. А вот новые многоэтакжи неизбежно вызовут ухудшение экологической ситуации и заторы, ведь места для парковок там явно не будет хватать. К тому же в регионе и вовсе решили снизить требования к количеству парковочных мест для жилых домов.

Такие решения власти объяснимы, если вспомнить, что в минувшем году план по вводу жилья в регионе не был выполнен.При этом до конца 2021 года должны ввести в эксплуатацию более 800 тысяч кв. метров. Однако, министр строительства обещал жителям, которые уже готовы перекрывать Московское шоссе, разобраться в ситуации и учесть их интересы.