В Самаре в ТЦ пригоревшая пища разбудила сигнализацию

Пожарные приезжали в торговый центр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в ТЦ Вавилон сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Сообщение в центр управления кризисными ситуациями поступило 6 марта 2021 года около трех часов дня.

Пожарные приехали на место по тревоге, проверили все помещение. Оказалось, что в кабинете на пятом этаже пригорела пища. Именно это и послужило причиной срабатывания сигнализации.

Эвакуировать из здания никого не пришлось. При этом пожарные провели инструктаж для всех работников помещений, объяснили, как не допускать таких ЧП.