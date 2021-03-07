В Самарской области снова ударит мороз до -22 градусов

В регионе меняется погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область снова вернутся суровые зимние морозы - и это в первой половине марта. Синоптики отмечают, что похолодает уже ночью на среду, 10 марта 2021 года до -18 градусов. Затем, по прогнозам Гидрометцентра, в следующие две ночи температура и вовсе опустится до -22 градусов.

Днем, конечно будет немного теплее - до -12 -14 градусов. Но и это все же достаточно морозно, по сравнению с практически нулевой температурой на этой неделе. А вот снег будет идти всю неделю. В понедельник 8 марта он будет достаточно сильным, а вот потом будет идти небольшой снег. По ночам же будет легкая облачность и осадки прекратятся.

Напомним, что в марте в Самарской области в 2021 году погода очень переменчивая и почти каждый день синоптики предупреждают о различных уровнях опасности, связанных с метелью, туманом.

А в Гидрометцентре России рассказали, что в Поволжье март будет более холодным, чем в прежние годы.