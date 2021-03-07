В Чапаевске ищут юную Каролину Гермалид

В Чапаевске ищут юную красавицу

В Самарской области ищут 14-летнюю девочку, которая ушла из дома 6 марта, с этого момента родители ничего не знают о ее судьбе. Объявление о поиске появилось в группе поискового отряда "ЛизаАлерт". Здесь пишут, что 14-летняя Каролина Гермалид пока не дает о себе знать.

В момент пропажи девушка была одета в розовую куртку, черные джинсы. Волосы у нее темные, глаза зелено-карие. Находиться девушка может не только в Чапаевске, но и в других городах области.

Как рассказали в поисковой группе, идут активные работы по розыску несовершеннолетней и все надеются, что с юной красоткой не произошло ничего страшного.