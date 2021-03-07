Зверюга! В Тольятти мужчина затащил к себе соседку-школьницу и мастурбировал у нее на глазах

Мужчину задержали за его поступок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти задержали 40-летнего мужчину, который обидел соседку-второклассницу. Евгений (имя изменено) сидел дома, официально нигде не работал. Видимо, в какой-то момент тольяттинец заскучал и решил потешить либидо. Он заманил к себе 8-летнюю соседку, ученицу второго класса, но намерения у него были недобрые.

Неизвестно, почему к дяде зашла в гости девочка - она точно не ожидала подвоха. Но в какой-то момент мужчина просто снял штаны и начал при крохе трогать свои половые органы и мастурбировать.

Сейчас Евгения задержали, как выяснилось позже, он уже был замешан в аналогичных преступлениях. На странице в социальной сети мужчина выглядит нормально, вот только называет себя "зверюгой".

Известно, что в полицию пожаловались родители пострадавшей девочки. Подозреваемому в развращении малолетней еще повезло. "Комсомолка" писала, как в Уфе мужчина устроил самосуд педофилу. Он избил его до смерти и потом сам попал за решетку на 8 лет. Впрочем, самарский адвокат также высказывался по этому поводу: он считает, что в мести героизма нет.