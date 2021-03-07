С 7 марта в Самаре детей без билета нельзя высаживать из общественного транспорта

Из транспорта высаживать школьников будет нельзя

С 7 марта в действие вступил общероссийский федеральный закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних, даже если у них нет билета и они не желают оплачивать проезд. Такой законопроект Дума приняла заботясь о безопасности детей, которые по мнению депутатов не должны оказываться одни на морозе или на дороге.

Однако, действовать это правило будет только в том случае, если ребенок едет один. Когда несовершеннолетнего сопровождает взрослый, и у кого-то из них нет билета, оба обязаны покинуть транспорт на ближайшей остановке. Речь в законопроекте идет о детях младше 16 лет.

Правда, остается непонятным, как же в этом случае кондукторы смогут требовать оплаты проезда в том случае, если несовершеннолетний делать этого не хочет. По видимому, альтернативой мог бы стать бесплатный проезд для детей? Ну а кондукторам видимо придется понервничать, потому что, увы, не все дети в транспорте ведут себя прилично.