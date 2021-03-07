Выбираем леди УФСИН

Конкурс "Краса и гордость УФСИН 2021" продлен до 17 марта. "КП-Самара" и УФСИН России по Самарской области приняли решение продлить конкурс "Краса и гордость УФСИН 2021". Связано это с повышенным интересом к конкурсу и необходимостью проверки голосов. При подведении итогов мы учтем данные голосования на 7 марта, более того, шансы появятся и у тех участниц, которые смогут набрать голоса уже с 8 марта.

В конкурсе принимают участие 23 красавицы. Их активно поддерживают близкие и просто неравнодушные читатели. Некоторые переживают, что подсчет ведется с нарушениями, но спешим успокоить - голоса проверяются и будут проверены по итогам голосования. Голосование продлено до 17 марта 2021 года.

Поставить лайк девушкам можно по ссылке. Победительниц ждут призы и подарки от спонсоров и партнеров конкурса.