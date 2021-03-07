Португалец Алвеш получил визу и приехал в "Крылья Советов"

В Самару приехал португальский полузащитник

Португальский полузащитник Рикарду Алвеш прибыл в Самару в расположение "Крыльев Советов". Сообщается, что он получил российскую визу. Уже 7 марта игрок провел первую тренировку в самарском клубе. Сейчас команда готовится к игре с "Томью" на выезде 10 марта.

В России Алвеш играл в "Оренбурге", до этого он играл в португальских клубах и выступал за молодежные сборные. В словенской Олимпии он даже стал чемпионом и обладателем кубка страны.

Фанаты приобретение "Крыльев Советов" одобрили. Поклонники клуба считают, что его пока нужно выпускать на замену, чтобы он набрал форму. При этом фанаты думают, что лучше выпустить игрока впервые в домашнем матче, а не на средненьких стадионах в выездных играх.

Напомним, что "Крылья Советов" накануне выиграли у "Чертаново" со счетом 5:0. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу.