Самарская область пожелтеет из-за сильной метели

В Самаре будет метель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 8 марта объявили желтый уровень опасности из-за погоды. В понедельник усилится южный ветер, он будет также меняться на юго-западный. Порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. При этом будет идти снег, так что начнется метель. А на дорогах будут снежные заносы - ведь вокруг очень много снега.

В МЧС предупреждают об опасности жителей города, особенно водителей. Видимость на дорогах будет ограниченной, из-за метели будет плохо видно дальше километра.

Напомним, что уже не первый день в Самарской области объявляют желтый уровень опасности, до этого - из-за тумана. Этот март на самом деле выдался очень переменчивым по погоде. К тому же синоптики говорят, что он станет чуть ли не самым холодным за последние годы. Уже к середине недели снова похолодает, ночью на среду температура опустится до -22 градусов.