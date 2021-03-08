В Самарской области грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие

На месте аварии работали спасатели
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области произошло ДТП, в котором легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком, об этом говорится в сообщении регионального МЧС.
Сообщение о происшествии поступило спасателям в 5:59. На 8 км дороги «Самара-Тольятти» около села Курумоч легковой автомобиль врезался в грузовик. В результате аварии есть погибшие. На месте работали 42 человека и 16 единиц техники.
В настоящее время выясняются подробности случившегося, устанавливаются причины произошедшего.