Семь человек погибли в ДТП под Самарой

В Самарской области 7 человек погибли в столкновении с грузовиком и легковушкой. Фото - очевидцы

Семь человек погибли в Самарской области в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком.

Сообщение о произошедшем в МЧС поступило в 5:59. Известно, что на трассе "Самара-Тольятти" около села Курумоч столкнулись грузовик и легковой автомобиль. От удара легковой автомобиль перевернулся.

В результате аварии погибло семь человек, все они находились в легковом автомобиле. Известно, что там ехали пять парней и две девушки.

По данным МЧС, водитель грузовика не пострадал. Известно, что он перевозил продукты.

Прибывшие на место спасатели доставали погибших из разбитой машины при помощи специального инструмента.