Видео ДТП с грузовиком и семью погибшими около Курумоча 8 марта 2021: появились жуткие кадры с места события

В аварии с грузовиком и легковушкой в Самарской области погибли семь человек. Фото - очевидцы

Появилось видео с места крупного ДТП в Самарской области, в котором при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли семь человек.

Авария произошла в понедельник, 8 марта. Ранним утром кроссовер Volkswagen столкнулся с грузовиком на трассе в Красноярском районе. От удара внедорожник вылетел с дороги и перевернулся. В автомобиле находились семь человек, все они погибли. Спасателям пришлось использовать специальный инструмент, чтобы достать тела погибших из разбитой машины. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

На месте работают оперативные службы. Сотрудники полиции обеспечивают проезд на этом участке дороги. Выясняется, что могло привести к столь сильной аварии.