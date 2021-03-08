Инвалида Великой Отечественной в Самаре поздравили с 8 марта мини-парадом

В Самаре поздравили с 8 марта 86-летнюю женщину

В Самаре с 8 марта поздравили 86-летнюю Галину Стаканову, инвалида Великой Отечественной войны. В гости к женщине пришли лучшие военнослужащие бригады и командир - полковник Дмитрий Турлов. Ей подарили цветы, сказали добрые слова, а потом пригласили к окну. Во дворе уже выстроились парадным расчетом военнослужащие. Они спели "Катюшу" и прошли торжественным маршем, отдавая честь ветерану.

Галина Митрофановна не сдержала слезы, подпевая "Катюше". Воспоминания пронеслись у нее перед глазами и она поблагодарила всех за такое трогательное поздравление. Она призвала всех ценить мир, дружить и помнить, что им пришлось пережить.

У Галины Стакановой непростая жизненная история. Родилась она в 1934 году и в семь лет стала в одночасье полной сиротой. В их дом в Орловской области попала бомба: мать умерла на месте, вскоре скончался и маленький брат. Отец, который через пару дней вернулся с фронта, от горя тоже умер. Военные врачи спасли девочку и дали ей путевку в жизнь.