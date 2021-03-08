Денис Волков поздравил жительниц региона с 8 марта

Депутат поздравил с праздником жительниц региона

Депутат Самарской губернской думы, генеральный директор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков поздравил с 8 марта всех прекрасных женщин Самарской области.

- Каким бы сильным не казался мужчина, всегда будет та, которая будет обнимать в непростые моменты жизни, та, к которой хочется возвращаться после работы, та с которой хочется разделить счастье и которая лучше всех поймет в минуту жизненных невзгод. Наши женщины, оставаясь нежными и заботливыми, обладают невероятной силой, умом и умением решать проблемы, наши женщины - не только хранительницы очага семьи, но и талантливые руководители, учителя, инженеры, врачи. Желаю каждой из вас быть счастливой и профессионально востребованной, - обратился Денис Волков ко всем жительницам губернии.

Представляем видеопоздравление от Дениса Волкова.