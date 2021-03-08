Дмитрий Азаров поздравил с 8 марта всех женщин Самарской области

Дмитрий Азаров поздравил прекрасных дам с праздником

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 8 марта записал видеопоздравление для женщин Самарской области. Он сказал множество приятных слов всем девушкам, девочкам и женщинам, которые каждый день наравне с мужчинами трудятся для процветания родного края

- Мы мужчины, обычно скупы на слова и стараемся доказать свою любовь поступками. Но 8 марта даже самые молчаливые из нас обретают дар красноречия, - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что сегодня женщины доказывают свой ум, профессионализм, способность быть руководителями, делать новые открытия - каждый день. И своим примером они вдохновляют на подвиги и мужчин.

- Только вы знаете секрет, как в таком ритме все успеть, улыбаться, оставаться нежными, любящими и заботливыми. Говорю вам спасибо от имени всех мужчин Самарской области! Сегодня самое малое, что мы можем сделать для вас, окружить вниманием, цветами и подарками. И мы непременно будем стараться любить и беречь вас всегда! - завершил свою речь губернатор.

Представляем видеопоздравление и присоединяемся ко всему сказанному. С праздником!