Военные поздравили с 8 марта участниц Великой Отечественной войны

В Самарской области с 8 марта поздравили 100-летнюю участницу Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Центральной военной службы (ЦВО).

Военнослужащие бригады специального назначения ЦВО продолжают поздравлять с Международным женским днем участниц войны. В понедельник поздравили 97-летнюю Нину Дешковец и 100-летнюю Любовь Егорову.

Военнослужащие поблагодарили ветеранов за стойкость и героизм, вручили им цветы и подарки. Военный оркестр исполнил попурри из маршей на тему песен: «На безымянной высоте», «Москва» и «Синий платочек». За оркестром ветераны могли наблюдать из окон своих квартир.