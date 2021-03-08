В Самаре вновь больше всего заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели 263 человека. По данным регионального оперштаба, больше всего новых случаев в областной столице, где 106 заразившихся. Во главе списка также Тольятти, где 66, и Новокуйбышевск (24).

Среди заразившихся 230 человек уже болели ОРВИ или пневмонией, 33 человека узнали о заражении при профосмотре.

За сутки в регионе два новых смертельных случая. Скончались две женщины в возрасте 64-х и 77-ти лет, у которых были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 50 700 человек. Из них вылечились 43 037. Умерли 937 человек.