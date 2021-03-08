Траур по погибшим в ДТП с грузовиком под Курумочем объявили в Волжском районе 9 марта 2021 года

В столкновении грузовика и кроссовера в Самарской области погибли семь человек. Фото - СК России

С Волжском районе Самарской области 9 марта объявлен траур. Об этом сообщил в Twitter глава района Евгений Макридин.

Авария произошла в понедельник, 8 марта. В Красноярском районе около 6 утра кроссовер Volkswagen врезался в грузовик. В результате ДТП семь человек, которые находились в легковушке, погибли на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе сегодня близ Курумоча. Завтра, 9 марта, объявляем траур в Волжском районе. Невосполнимая утрата. Скорбим", - написал Макридин, отметив также, что семьям погибших окажут материальную помощь.

Личности шести погибших установлены, среди погибших молодые люди от 17 до 23 лет. Причины аварии устанавливаются, по предварительным данным, кроссовер выехал на встречную полосу.

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