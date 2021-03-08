В Самаре рассказали, с каких улиц будут вывозить снег ночью

В Самаре расчищают дороги от снега
В Самаре вечером в понедельник, 8 марта, на уборку улиц от снега вышли 116 уборщиков и 298 единиц техники. Об этом говорится в сообщении городской администрации.
Уборку снега продолжат в предстоящую ночь, коммунальщикам поручили чистить дороги максимально тщательно по всей ширине проезжей части.
Водителей просят не бросать свои автомобили на обочинах и по возможности переставлять машины на очищенные участки, учитывая перечень улиц, которые будут расчищать.
Опубликован список улиц, с которых будут убирать снег.
Улицы, на которых будут чистить снег в предстоящую ночь