В Самаре рассказали, с каких улиц будут вывозить снег ночью

В Самаре расчищают дороги от снега

В Самаре вечером в понедельник, 8 марта, на уборку улиц от снега вышли 116 уборщиков и 298 единиц техники. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Уборку снега продолжат в предстоящую ночь, коммунальщикам поручили чистить дороги максимально тщательно по всей ширине проезжей части.

Водителей просят не бросать свои автомобили на обочинах и по возможности переставлять машины на очищенные участки, учитывая перечень улиц, которые будут расчищать.

Опубликован список улиц, с которых будут убирать снег.