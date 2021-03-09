В этом году март может стать самым холодным за последние годы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МЧС объявили желтый уровень опасности в Самарской области, в связи с усилением юго-западного и западного ветра. По прогнозу синоптиков местами в регионе ожидаются сильные порывы ветра 15-18 м/с.

Днем, 9 марта, в Самаре будет облачно с прояснениями. Ночью и днем местами возможен небольшой снег. Температура воздуха днем -3…-5, к ночи похолодает до -11 градусов.

Напомним, что в регионе уже не в первый раз был объявлен желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. К середине марта возможно сильное похолодание до -22 градусов. По словам синоптиков, в этом году март может побить температурные рекорды прошлых лет и стать одним из самых холодных месяцев.