Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с автокатастрофой под Курумочем

Жуткое ДТП произошло около 6 часов утра Фото: очевидцы

Утром, 8 марта, на трассе Самара-Тольятти произошло жуткое ДТП, в котором погибли семеро молодых парней и девушек. Погибшим было от 17 до 23 лет. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибших.

- Жизнь каждого человека бесценна. Особенно больно, когда в результате трагической случайности уходят из жизни молодые люди, у которых была впереди вся жизнь, - сказал губернатор.

Напомним, что в связи с автокатастрофой в районе Курумоча, 9 марта 2021 года объявлено днем траура в Волжском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Семь человек погибли в крупном ДТП с грузовиком и легковушкой под Самарой

В ДТП с грузовиком около Курумоча 8 марта 2021 года погибли пять парней и две девушки из легкового автомобиля (подробности)

Мечтали о хирургии и делали квесты: что известно о погибших в страшном ДТП под Самарой

Семь молодых людей погибли в столкновении легковушки и грузовика (подробности)