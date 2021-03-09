В Самарской области поезд с углем сошел с рельсов

Погибших и пострадавших нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 8 марта на железнодорожной станции «Правая Волга» в Сызранском районе произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов. Об этом рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

- В 20:45 на станции «Правая Волга» Куйбышевской железной дороги произошел сход 3-х вагонов с углем в грузовом поезде. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Габарит соседнего пути не нарушен. Задержек пассажирских поездов нет, - сообщили в КбшЖД.

На место происшествия выезжала комиссия во главе с начальником КбшЖД Вячеславом Дмитриевым. Как рассказали представители железной дороги, чтобы устранить последствия схода вагонов были задействованы восстановительные поезда ЖД-станций «Сызрань» и «Безымянка».