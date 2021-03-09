Появилось видео с места автокатастрофы под Курумочем, снятое с воздуха

В жуткой аварии никто не выжил Фото: очевидцы

Самарский видеоблогер Евгений Щекин побывал на месте ДТП под Самарой, где погибли семь молодых парней и девушек. Блогер заснял последствия автокатастрофы с высоты птичьего полета.

Напомним, что ДТП произошло утром, 8 марта, недалеко от поселка Курумоч. По предварительным данным, молодые люди возвращались домой в поселок из Самары. В автомобиле находилось семь человек, девушки сидели на коленях у парней. Погибшим было от 17 до 23 лет.

На место аварии прибыли оперативные службы, спасатели извлекали тела погибших с помощью гидроинструмента. Позже к месту начали прибывать родственники и знакомые погибших.

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