Самару накроет густой туман 9 марта

Во время тумана возрастает количество аварий на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МЧС по Самарской области сообщили об ухудшении погодных условий 9 марта 2021 года. По данным синоптиков, регион накроет густой туман.

- В ближайший час с сохранением в первой половине дня 9 марта местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели настоятельно рекомендуют автолюбителям быть внимательными на дорогах. Во время плотного тумана необходимо включать противотуманное освещение, а лучше просто переждать, пока туман рассеется.