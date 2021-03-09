Прокуратура проведет проверку по факту схода с рельс вагонов с углём в Самарской области

В результате ЧП никто не пострадал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызранском районе четыре вагона, груженых углем, сошли с рельс. ЧП произошло в 19:50 на станции «Правая Волга». Приволжская транспортная прокуратура проведет проверку по факту данного происшествия.

- Вчера, 8 марта, в 19:50 на станции Правая Волга в Самарской области произошел сход четырех вагонов с углем в составе грузового поезда, три из них сошли с рельс колёсной парой, четвертый опрокинулся, - рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

На место происшествия прибыл исполняющий обязанности Сызранского транспортного прокурора, а также следственно-оперативная группа. В настоящее время начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по итогам которой будут приняты необходимые меры реагирования.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Однако по предварительным данным было повреждено порядка 800 метров пути. В КбшЖД заявили, что движение других поездов не задерживалось.