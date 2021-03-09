В Самаре приведут в порядок улицу Аэродромную

Дороги Самары планируют отремонтировать большими "картами" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре чиновники анонсировали очередной ремонт автомобильной дороги. По славам представителей департамента городского хозяйства и экологии, в порядок приведут улицу Аэродромную.

- Участок на Аэродромной, от улицы Мяги до Промышленности, в этом году отремонтируют большими «картами», - сообщили чиновники.

Напомним, что в этом году запланировано отремонтировать большое количество самарских дорог. Так, обновят Московское шоссе, Ракитовское шоссе и еще многие улицы в Самаре. Кроме того, в этом году стартовало крупномасштабное строительство двухуровневой развязки на Ново-Садовой.