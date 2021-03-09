В Самарской области на месте схода поезда с углём с рельс работают следователи

4 вагона из 66 сошли с рельс под Сызранью Фото: Приволжское следственное управление на транспорте СК России

Около 8 часов вечера, 8 марта на железнодорожной станции «Правая Волга» в Сызранском районе с рельс сошли несколько вагонов поезда, груженого углем. Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют все обстоятельства ЧП.

- В настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и внесено представление об усилении мер безопасности, - сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, что в результате происшествия никто не пострадал, однако было повреждено железнодорожное полотно. Исполняющий обязанности Сызранского транспортного прокурора взял на контроль данное ЧП, сейчас проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ЖД транспорта.