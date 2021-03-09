В Самаре было обнаружено большинство новых заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб Самарской области опубликовал обновленные данные по суточному приросту больных коронавирусом в регионе. За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился еще у 260 местных жителей.

Наибольшее количество заболевших было выявлено в Самаре – 101 человек, в Тольятти за сутки заболело 44 человека. В Чапаевске коронавирус подтвердился у 15 местных жителей, а в Сызрани нашли 11 инфицированных.

Из числа суточных заболевших, у 236 пациентов коронавирус подтвердился после обследования с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 24 человека не имели никаких клинических проявлений заболевания.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус был выявлен у 50 960 жителей.

За минувшие сутки в Самарской области не было зафиксировано ни одного летального случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего в регионе скончались 937 пациентов с диагнозом COVID-19.