Следователи закрыли уголовное дело «Самарского Стройфарфора»

11 месяцев следствия закончились ничем Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Самарские следователи закрыли уголовное дело о неуплате налогов на «Самарском Стройфарфоре», об этом сообщает портал «Волга-Ньюс.

Напомним, год назад на предприятие пришли с обысками сотрудники УФСБ России по Самарской области, вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов». По версии следствия, с 2013 по 2015 гг при помощи фиктивных сделок предприятие недоплатило в казну 143 млн рублей. Предполагалось, что сделано это было с ведома и по приказу гендиректора предприятия Павла Мисюли.

Пресс-служба предприятия отрицала какие-либо финансовые махинации, ссылаясь на налоговые проверки, которые ранее никаких нарушений не выявляли, хотя проверяли те же периоды, что и следователи. Обыски и возбуждение уголовного дела, по словам официальных представителей «Самарского Стройфарфора», могли быть связаны с некими разногласиями среди собственников завода.

Как бы то ни было, по итогам 11-месячного расследования в региональном СУ СК РФ уголовное дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

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