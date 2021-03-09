Сергей Корниленко может сыграть прощальный матч за "Крылья Советов" в начале мая

В команде выбирают матч, когда на поле выйдет Корниленко

Появилась новая информация, когда может состояться прощальный матч Сергея Корниленко за "Крылья Советов". Как стало известно "КП-Самара", нынешний спортивный директор самарской команды может сыграть 2 мая во время встречи с "Акроном".

Ранее было объявлено, что белорусский форвард, сейчас занимающий пост спортивного директора команды, проведет прощальный матч на стадионе "Самара Арена". Корниленко прошел медосмотр и включен в заявку.

В соответствии с календарем, 2 мая матч должен пройти в Жигулевске, однако, по информации издания, игру планировали перенести на "Самара Арену". Но из-за того, что на самарской арене треснули балки, эти планы пока отложили. Сейчас "Крылья" проводят свои матчи на "Металлурге", где сыграют еще как минимум одну игру.

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